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Бизнес — 25 Марта 2024, 22:31

Добро пожаловать в крипто-сообщество DeFi Club. Во-первых, это аналитический сервис, куда публикуются самые качественные стратегии и материалы по тематике криптовалют. Мы специализируемся в инвестициях, активностях и DeFi. Во-вторых, это комьюнити из более чем 400 пользователей, где все развиваются вместе, помогая друг другу. В-третьих, это лаунчпад, который позволяет частным инвесторам вкладываться в крипто-стартапы на раннем этапе развития.


За последние два года среди новых криптовалют с собственным блокчейном выделяют два основных направления: Layer-2 решения для Ethereum и блокчейны первого уровня, такие как на языке Move. Команда DeFi Club в этой статье рассмотрит проект на Move — Sui, его экосистему, монету и DeFi-протокол для добычи токена SUI.


На бычьем рынке 2020—2021 годов стало ясно, что наибольший рост показывают альткоины, созданные до начала этого периода. Примерами таких успешных проектов являются The Sandbox, Solana, Shiba Inu, Terra Luna, которые увеличили свою стоимость более чем в сто раз за предыдущий цикл. В это же время появился проект Sui, представленный компанией Mysten Labs.


Проект Sui привлек значительное внимание инвесторов, собрав 336 миллионов долларов на двух этапах финансирования от крупных фондов, таких как a16z, Binance Labs, Coinbase Ventures, FTX Ventures, Circle Ventures.


По данным DeFiLlama на 17 ноября 2023 года блокчейн Sui занимает 23-е место по общему объему заблокированных активов (TVL), что является важным показателем для оценки денежных потоков в блокчейне или протоколе.


За последние два месяца объем заблокированных активов в сети увеличился в пять раз, достигнув 130 миллионов долларов. В настоящее время в блокчейне функционируют 34 протокола, каждый из которых решает определенные задачи для сообщества.


Комиссии за транзакции в блокчейне Sui оплачиваются в токене SUI. Благодаря высокой производительности блокчейна, их стоимость снижается до минимума, не превышая нескольких центов. Владельцы токена могут делегировать свою ликвидность валидаторам для управления платформой. Распределение использованного газа зависит от их доли и вклада в функционирование Sui, в основе которого лежит алгоритм Proof-of-Stake (PoS).


Инвесторы приобретали токен Sui на двух этапах по цене 0.045 доллара и 0.5 доллара. Также было проведено ограниченное bиржевое предложение (IEO), собравшее 52 миллиона долларов по цене покупки 0.1 доллара.


Согласно данным TokenUnlocks, токен будет постепенно разблокирован до июня 2024 года, с основной разблокировкой в июне 2023 года, что повлечет увеличение в обращении на 78%, достигнув 2 391 571 781 SUI. Вероятно, эти изменения могут повлиять на рынок. На примере Aptos можно предположить, что к тому времени стоимость токена вырастет, несмотря на возможное падение.


Проект Sui имеет более 613 000 подписчиков, включая влиятельных персон и фонды. Активная разработка отражена в репозитории GitHub. История цены токена началась в мае 2022 года, с ATH в 1.4 доллара. В настоящее время токен торгуется по цене 0.53 доллара (со скидкой 62% от ATH).


DeFi Club предлагает стратегию увеличения доходности и увеличения количества токенов через DeFi-протокол, позволяющий получать до 60% в SUI годовых. Анализ стратегий можно провести на DeFiLlama Chains, выбрав блокчейн Sui и изучив топ протоколов с разбирательством фундаментальных механик DeFi. Подробнее в обзоре Sui.




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