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Можно ли комфортно жить в каркасном доме зимой: как подготовить дом?

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Бизнес — 2 Апреля 2024, 22:07

Можно ли комфортно жить в каркасном доме зимой: как подготовить дом?

Одним из современных, технологичных и энергоэффективных решений малоэтажного строительства является каркасный дом. Основной его элемент – это каркас, выполненный из прочного деревянного бруса либо металлического профиля. Возможны различные виды фундамента. Одним из универсальных считается деревянный каркас на фундаменте из металлических винтовых свай с обвязкой составным брусом из строганной доски камерной сушки. На такой основе строят одно- и двухэтажные каркасные дома для зимнего проживания под ключ с применением многослойных конструкций. Каждый слой выполняет определённую задачу, а в целом создаются благоприятные условия для жизни и в холодное, и в жаркое время года.


Особенности каркасных домов в зимний период

Зимнее строение существенно отличается от летнего дачного домика для сезонного проживания в тёплое и жаркое время года. К основным свойствам каркасного дома для зимы можно отнести следующие характеристики:

  • энергоэффективность за счёт многослойной конструкции и качественной изоляции;

  • хорошая система вентиляции;

  • утепление всех ограждающих поверхностей, включая кровлю и пол;

  • энергосберегающие окна;

  • способность быстро прогреваться и быстро остывать;

  • ветро- и влагозащита;

  • надёжная система обогрева.

Стеновой каркас, стропильная система кровли выполняются из сосновых или еловых пиломатериалов в виде строганой доски. Утеплителем служат плиты качественной каменной ваты, пенополистирола и др. Оптимальная толщина стены (наружной) 200–300 мм, но в некоторых случаях может быть и больше. Многослойная конструкция полов, стен и кровли выполняется с прослойками из гидро- и пароизолирующего материала. Стыки пароизоляции проклеиваются специальной лентой. Обшивка производится пиломатериалами либо плитными и листовыми материалами. В качестве облицовки наиболее применяемыми являются имитация бруса и виниловый сайдинг, но возможны и другие фасадные материалы с имитацией кирпичной или каменной кладки. Для внутренней отделки стен также используются панели, имитирующие брус, а для пола – влагостойкие шпунтованные плиты либо другие подходящие материалы.

Подготовка каркасного дома к зиме

Для того, чтобы деревянный каркасный дом зимой был пригодным для комфортного пребывания, важно исключить возможность теплопотерь. С этой целью необходимо до начала холодов осуществить ряд подготовительных работ:

  • наладку отопительной системы;

  • проверку герметичности всех конструкционных элементов дома;

  • прочистку вентиляционной системы;

  • регулировку стеклопакетов.

Необходимо заблаговременно провести полную ревизию всего дома: проверить целостность сооружения, всех соединений и систем жизнеобеспечения. Если понадобится провести ремонтные работы, утеплить входную дверь и окна, используя при необходимости специальный уплотнитель.

Проверка и улучшение системы отопления

Дом с деревянным каркасом может отапливаться с использованием практически любых систем отопления. В зимних домах на свайном фундаменте часто применяется технология тёплого пола. В зависимости от размеров дома возможно использование комбинированной системы отопления. Перед отопительным сезоном важно выполнить задачи, подходящие для установленного типа обогрева:

  • проверить трубы, радиаторы на наличие каких-либо повреждений, а также исправность котлов, насосов и другого оборудования;

  • измерить давление в системе, проверить её непроницаемость и осуществить промывку;

  • прочистить вентиляционную систему; проверить и исключить завоздушенность системы;

  • произвести осмотр окон и дверей на исправность и непроницаемость воздуха.

С целью уменьшения теплопотерь и увеличения энергоэффективности дома можно провести работы по улучшению теплоизоляции ограждающих систем. Одним из действенных способов является установка рекуператора воздуха. Ещё есть вариант использования солнечных панелей или ветрогенераторов в качестве альтернативных источников энергии.

Утепление окон и дверей

Для зимнего каркасного дома оптимальным вариантом являются утеплённые металлические двери и пластиковые окна с тройным стеклопакетом и хорошими показателями теплоизоляции. Из возможных вариантов дополнительного утепления выделяются следующие:

  • прокладывание уплотнительной ленты;

  • нанесение на стёкла специальной теплоизолирующей плёнки;

  • завешивание окон плотными шторами;

  • теплозащита откосов накладными панелями;

  • установка двойной двери (внутренняя дверь неметаллическая) либо теплозащита дверного полотна необходимыми материалами.

Контроль за тепловыми мостами

Всевозможные стыковые, угловые, выступающие участки дома, а также дверные и оконные проёмы являются потенциальными тепловыми мостами, через которые происходит потеря тепла. Необходимо наблюдать за этими зонами, чтобы избежать негативных последствий в виде конденсата, наледи либо грибковых образований. Предотвратить утечку тепла можно путём раннего обнаружения неявных уязвимых мест при помощи тепловизора.

Вентиляция без потери тепла

Для поддержания комфортабельного микроклимата и во избежание повышенной влажности и образования конденсата в доме должна быть хорошо продуманная система вентиляции. Наиболее эффективна принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором, с помощью которого входящие воздушные массы нагреваются за счёт тепла выходящего воздуха. Таким образом осуществляется вентиляция без утечки тепла и дополнительных затрат на отопление.

Практические советы для комфортного зимнего проживания

Чтобы комфортно жить в каркасном доме зимой, достаточно на этапах строительства и последующей эксплуатации дома придерживаться следующих правил:

  • применять высококачественный утеплитель и следить за герметичностью;

  • выбирать окна с энергосберегающими стеклопакетами и хорошими уплотнителями;

  • производить изоляцию всех ограждающих систем;

  • использовать дополнительные уплотнительные материалы для дверей и евроокон;

  • подключать альтернативные источники энергии;

  • применять термостат с автоматическим регулированием температуры в зависимости от времени суток и погодных условий;

  • следить за тепловыми мостами и использовать рекуператор воздуха.

Дополнительно ко всему важно своевременно проводить техническое обслуживание оборудования и всех инженерных систем.

Использование солнечного тепла

Помимо всего прочего для обогревания каркасника можно применить солнечный коллектор, поглощающий излучение солнца с последующим его преобразованием в термическую энергию. Генератором электроэнергии, использующим солнечное тепло, являются и солнечные батареи.

Рациональное использование энергии

Современные дома с деревянным каркасом являются энергоэффективными благодаря своей конструкции, выполненной по принципу «термоса». За счёт продуманного сочетания многослойной конструкции, качественного согревания, а также хорошей теплоизоляции и вентиляции есть возможность рационального расходовать энергетические ресурсы.

Регулярное техническое обслуживание

Одним из самых важных условий для комфортабельной жизни и продления срока службы каркасного дома является его регулярное техническое обслуживание:

  • прочистка всех систем;

  • проверка герметичности евроокон и дверей, а также всех стыковых зон;

  • своевременный ремонт фундамента и кровли;

  • при необходимости замена утеплителя и уплотнителя;

  • постоянное наблюдение за состоянием отопления, вентилирования и кондиционирования воздуха;

  • поддержание всех инженерных систем и оборудования в исправном состоянии.

Эти и другие меры помогают длительному содержанию дома в хорошем виде и с благоприятными условиями для жизни.

Подведем итоги

Благодаря современным технологиям и качественным материалам можно создать комфортабельные условия для пребывания зимой в каркасном доме. Чтобы всё это было реальностью и работало без сбоев, нельзя допускать ошибок на этапах проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации готового дома. Это возможно в том случае, когда все работы от планирования до финишной отделки выполняют профессиональные строители – специалисты с многолетним опытом.



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