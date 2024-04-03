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Как выбрать форму памятника на могилу: самые популярные варианты

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Бизнес — 3 Апреля 2024, 21:56

Надгробие на могиле является ключевым элементом оформления участка на кладбище. Современные технологии изготовления таких изделий позволяют заказать памятник https://pamyatvkamne.by/ практически любой формы, исходя из пожеланий и финансовых возможностей родственников умершего.

Разнообразие форм памятников

Стандартные конструкции имеют простую конфигурацию, соответствующую геометрии квадрата, овала, прямоугольника. Однако существуют и более изысканные решения:

  • Для женской могилы актуальны стелы с фигурными краями;
  • Можно купить памятник с резными элементами, например, в виде растительного орнамента;
  • Возможно изготовление надгробия в виде бюста или другой скульптуры;
  • Памятник может отображать профессию человека, особенно если он погиб во время выполнения профессиональных обязанностей.

На могилу можно установить мемориал в виде арки, дополняющей плиту. Такие конструкции выглядят благородно, но в то же время изящно, в них может сочетаться несколько сортов и оттенков материала. Цена памятника такого типа зависит от его сложности и размеров.

Виды фигурных памятников на могилу

Особой популярностью пользуются фигурные надгробия – конструкции, повторяющие форму того или иного объекта. Ярким примером такого памятника на могилу является крест. Эти сооружения актуальны для религиозных людей, они также символизируют отпущение грехов и защиту умершего в загробном мире. Есть и другие популярные формы мемориалов:

  1. Ангел – подходит не только для взрослых, но и для детских могил, символизирует невинность души;
  2. Сердце – олицетворяет любовь родственников к покойному, скорбь близких людей, сохранение памяти;
  3. Книга – это может быть открытый или закрытый том, такие памятники на кладбище обычно представляют собой горизонтальные сооружения;
  4. Птицы – лебеди или голуби имеют символическое значение, чаще устанавливаются на могилы молодых женщин.

Для изготовления памятника можно выбрать и другую форму, например, арфу, парус, пламя. На мужские и женские могилы устанавливаются надгробия в виде деревьев и цветов. При выборе монумента в виде креста стоит учитывать требования конкретной конфессии, поскольку нормы в католицизме и православии, а также в других религиях различаются. К этой же категории относятся мемориалы с очертаниями куполов, часовни, с ликами святых.

Немаловажную роль играет и стоимость памятника, которая определяется не только формой и размерами, но еще и материалом изготовления надгробной конструкции.



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