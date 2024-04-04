SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer: Новое слово в косметологии

SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer - это передовая процедура в области косметологии, которая позволяет достичь значительного улучшения контуров лица и устранения признаков старения без операции. Давайте рассмотрим более подробно, что представляет собой SMAS-лифтинг и как работает аппарат Ultraformer.

1. Что такое SMAS-лифтинг?

SMAS (Superficial Musculo-Aponeurotic System) - это слой ткани, расположенный под кожей лица и шеи, который включает в себя мышцы и апоневротические ткани. При старении этот слой теряет тонус и упругость, что приводит к обвисанию кожи и образованию морщин. SMAS-лифтинг - это процедура, направленная на подтяжку и укрепление этого слоя, чтобы восстановить молодость и упругость кожи.

2. Принцип работы аппарата Ultraformer

Аппарат Ultraformer использует технологию фокусированных ультразвуковых волн для достижения эффекта SMAS-лифтинга. Процедура проходит без хирургического вмешательства и агрессивных методов, что делает ее безопасной и безболезненной. Принцип работы аппарата Ultraformer заключается в следующем:

Фокусированные ультразвуковые волны: Аппарат создает ультразвуковые волны, которые фокусируются на определенной глубине в тканях лица, достигая слоя SMAS.

Термическое воздействие: Ультразвуковые волны нагревают ткани в области воздействия, стимулируя синтез коллагена и эластина.

Стимуляция регенерации: Этот процесс приводит к улучшению тонуса и упругости кожи, а также к подтяжке и поддержанию контуров лица.

3. Преимущества SMAS-лифтинга на аппарате Ultraformer

Безопасность: Процедура проводится без нарушения целостности кожи, что снижает риск осложнений и периода восстановления.

Минимальный дискомфорт: Пациенты чувствуют лишь легкое тепло и покалывание во время процедуры, без боли или дискомфорта.

Мгновенные и долгосрочные результаты: Улучшение контуров лица и упругости кожи наблюдается сразу после процедуры, а результаты продолжают улучшаться в течение нескольких месяцев по мере стимуляции естественного процесса регенерации.

Отсутствие периода восстановления: После процедуры пациенты могут вернуться к повседневной деятельности без необходимости отдыха или ограничений.

4. Показания и противопоказания

SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer рекомендуется для пациентов, желающих улучшить контуры лица, подтянуть обвисшую кожу и уменьшить признаки старения. Противопоказания включают беременность, острые воспалительные процессы на коже, рак и некоторые другие состояния, которые обсуждаются с косметологом перед процедурой.

Заключение

SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer представляет собой инновационную и безопасную процедуру, которая позволяет достичь заметного улучшения контуров лица и упругости кожи без хирургического вмешательства. Обращайтесь к квалифицированным специалистам, чтобы получить профессиональную консультацию и эффективное улучшение вашего внешнего вида