Двухцветные кухни: грамотный подход к интерьеру

При проектировании кухонного гарнитура одним из важнейших аспектов является цвет. Именно цветовое решение определит, как будет мебель смотреться в интерьере, насколько органично впишется, будут ли глаза уставать или радоваться при взгляде на гарнитур.

По правилам дизайна, для создания цельного пространства требуется 2-3 цвета, сочетающихся между собой. Можно использовать и 1 цвет, но тогда нужно уметь играть на свете и тенях, иначе пространство будет перегружено и размыто одним оттенком. Эти же правила действуют и в дизайне кухонных гарнитуров. Можно сделать кухню полностью в одном цвете, но дизайнеры и заказчики чаще выбирают двухцветные кухни, которые органично сочетаются с другими элементами интерьера.

Преимущества двухцветных кухонь

Двухцветные решения позволяют создать уникальный и неповторимый интерьер, отражающий индивидуальный вкус и стиль хозяев. Комбинируя различные цвета и оттенки, можно достигнуть запоминающегося дизайна. Использование двух цветов позволяет визуально разделить пространство кухни на различные зоны или функциональные блоки, такие как зона приготовления пищи и зона хранения. Грамотное применение цветов также позволяет визуально увеличить помещение. Например, можно сделать более темный низ гарнитура и более светлый верх, что сделает пространство шире. А если верхние светлые шкафчики сделать до потолка и расположить их вертикально, то помещение будет казаться выше. Контрастные сочетания цветов создадут динамичный и интересный интерьер. Это может быть достигнуто как за счет контраста между светлыми и темными оттенками, так и за счет сочетания ярких и нейтральных цветов. Двухцветные кухни можно использовать для подчеркивания архитектурных особенностей помещения, таких как выступающие стены, ниши. Правильно подобранные цвета помогут создать эффектное визуальное воздействие и выделить интересные детали.

Популярные сочетания цветов

Черно-белый. Классическое сочетание черного и белого является вечным хитом в дизайне интерьера. Черно-белая кухня выглядит стильно, современно и элегантно. Подходит для интерьеров в стиле ар-деко, современных решений, минимализма. Бело-серый. Сочетание серого и белого создает нейтральный и уютный интерьер, который легко дополнить различными акцентами. Серо-белая кухня подходит для любого стиля: от скандинавского до современного. Белый с фасадами под дерево. Классика скандинавского стиля. Светлые фасады сочетают с деревянными, столешницей и фартуком под дерево. В результате получается гарнитур в естественных природных тонах, делающий пространство больше и при этом – уютнее. Бело-коричневый. Спокойные коричневые и бежевые тона хорошо сочетаются с более светлыми, белыми оттенками. Теплые тона создают на кухне ощущение уюта, комфорта. Бело-синие. Сочетание голубого, синего и белого придает кухне свежий и воздушный вид. Подходит для кухонь в морском или провансальском стиле, создавая атмосферу легкости и спокойствия. Темные тона. Если в помещении много места и тщательно продуман искусственный свет, можно создавать гарнитур в темных тонах. Красиво и благородно выглядят кухни, сочетающие темно-коричневый с темно-синим оттенками.

Двухцветные кухни предоставляют широкие возможности для творчества и индивидуального подхода к оформлению интерьера. Сочетание различных цветов позволяет создать уникальное пространство, отражающее стиль и вкусы его обитателей. Здесь можно посмотреть различные примеры двухцветных кухонь с фотографиями.