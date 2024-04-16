Все, что вам нужно знать о стоимости аренды экскаватора: от расчетов до экономии

Экскаваторы – незаменимая спецтехника, которую используют в строительстве и работах на земле. Если знать сколько потребуется денег на аренду машины, то планирование бюджета проекта будет более перспективным. Вы можете узнать о факторах, оказывающих влияние на стоимость от арендодателя и работу оператора спецтехники. Рекомендуется изучить прайсы компаний и узнать несколько простых рекомендаций, которые помогут арендовать качественную технику.

Как формируется стоимость аренды экскаватора?

На цену экскаваторных работ влияет тип используемой машины и вид работ. Экскаваторы на гусеницах, мини-экскаваторы, цепные имеют разную стоимость аренды, так как их условия эксплуатации различны. Стоимость услуг экскаватора погрузчика зависит от того на сколько часов или дней нужна техника.

Гусеничные экскаваторы по цене обходятся дороже, так как они расходуют быстро горючее и на их ТО также требуется много средств. В сложных эксплуатационных условиях гусеничная техника показывает максимальные показатели мощности и эффективности. Если работы ведутся по сносу и разрушению зданий, то экскаваторы на гусеницах подойдут для этого дела лучше всего.





Какие факторы влияют на цену аренды спецтехники

Обратите внимание на моменты, которые важны при аренде спецтехники. Факторы, влияющие на цену использования экскаватором:

эффективное рабочее время. Важно, чтобы погодные условия соответствовали рабочему моменту;

перерывы, связанные с текущим обслуживанием машин (за исключением технических работ, которые необходимо выполнять вне рабочего времени машины);

перерывы для отдыха сотрудников и потребности эксплуатации оборудования в иных местах;

технологические и организационные перерывы, возникающие из-за выполнения работ (прикрепление и отцепление строповых крюков при подаче элементов краном, ожидание смены транспортного средства во время работы землеройных машин);

организационные перерывы, обусловленные условиями труда;

возможные поломки техники.

Почему стоимость аренды экскаваторов погрузчиков может варьироваться

Стоит привести пример. Аренда мини-экскаватора на день может стоить от 4600 до 9200 рублей, а аренда колесного экскаватора большего размера может стоить от 7000 в 14000 рублей день. Эти цены могут быть выше, если в аренду входит оператор землеройных машин.

Почасовая ставка оператора также может варьироваться. По данным на 20224 год, почасовая ставка оператора экскаватора может варьироваться примерно от 1200 до 3500 рублей, в зависимости от опыта оператора и вида выполняемой работы.

Что входит в стоимость аренды экскаватора?

Разные типы землеройных машин потребляют различное количество энергии. Операторы, работающие на разных видах данной техники, имеют свою ставку. Затраты на горючее и ТО также у каждой модели землеройных машин отличаются по стоимости. Чтобы узнать точную стоимость, следует обратиться к арендатору и узнать о цене аренды спецтехники в вашем регионе.

В аренду входит:

часы работы специалистов;

время аренды техники;

вид спецтехники;

объем работы на территории;

сложность работы;

трата горючего.

Обзор основных компонентов арендной платы: топливо, доставка, обслуживание

Для составления сметы, учитывают не только время непосредственной эксплуатации оборудования на рабочей станции, но и время «нормального» простоя, во время которого оборудование не выполняет полезную работу. Затраты, включенные в базу данных каталога, включают:

срок аренды – еще один фактор, влияющий на стоимость работ землеройных машин. Компании по аренде экскаваторов часто предлагают скидки клиентам, арендующим технику на более длительный период времени;

затраты, связанные с оператором, составляют значительную часть затрат на эксплуатацию землеройных машин. Почасовые ставки оператора могут варьироваться в зависимости от опыта, навыков и географического положения оператора;

топливо и ТО — два ключевых фактора, влияющих на стоимость эксплуатации. Землеройные машины обычно работают на дизельном топливе, и их расход может быть довольно высоким, особенно у более крупных моделей. Затраты на ТО могут включать такие статьи, как ремонт, замена деталей и страхование;

затраты на аренду и рабочую силу оператора могут варьироваться в зависимости от многих факторов, включая местоположение, тип техники, время проката и опыт оператора.

Арендные тарифы и дополнительные услуги

Важно знать, что в затраты включен расчет использования машины за каждый час эксплуатации. Доставка спецтехники также является отдельной стоимостью. Доставляют его с базы на стройплощадку. Также на месте оборудование приводят в рабочее состояние и тестируют. Подготовка машины к перевозке, работы погрузочно-разгрузочного типа, сборка установки и монтаж дополнительных деталей – все это идет в смету. Затем после завершения работ требуется произвести демонтаж, а экскаватор отправить на базу.

Разовые затраты могут включать в себя два вида машинного транспорта:

транспортировка машины на строительную площадку своим ходом (машины на легковых и самоходных шасси, допущенных к движению по дорогам общего пользования);

транспортировку машины на соответствующих транспортных средствах.

Накладные расходы на материально-техническую базу определяются на основе собственных, собранных данных бухгалтерского учета предыдущих периодов. Они могут включать в себя:

заработная плата персоналу;

делегирование и командировочные расходы;

расходы на офис и содержание объектов общего назначения;

расходы на охрану труда и технику безопасности;

единовременные выплаты при увольнении и командировочных;

другие общие затраты – это амортизация и содержание техники, расход вспомогательных материалов, страхование.

Выгодно ли арендовать спецтехнику для строительных работ?

Если нужно провести работы на участке или снести здания, то выгодно брать в прокат спецтехнику. Если работы не на постоянной основе, не разовые, то это еще одно преимущество. Факты о ценах на прокат землеройной техники на гусеничном ходу:

стоимость аренды колеблется от 13300 до 15000 рублей в день;

самые высокие цены – в Москве и Санкт-Петербурге;

средняя цена проката по России составляет 13900 рублей в день брутто.

Сравнение аренды экскаватора с покупкой: что выгоднее?

Покупка спецтехники означает, что покупатель сам может сдавать экскаватор в прокат. Также это значит, что он становится владельцем техники. В долгосрочной перспективе этот вариант рентабелен. Можно выбрать модель и конфигурацию по своим целям и материальным возможностям.

Экскаватор – дорогое оборудование, и для разового использования его покупать не рекомендуется. Также технику требуется обслуживать, а это тоже дорого. Если модель спецтехники устареет, то детали или полностью экскаватор придется заменить. Лучше в таком случае рассматривать перспективу проката высокотехнологичной и современной техники.

Подведем итоги

Аренда – услуга, которая имеет множество нюансов. С помощью спецтехники делают не только земельные работы, но и выкапывают недра земли – песок, щебень, камни. Техника позволяет сносить и разрушать здания – функционал у нее обширен. Для каждой работы у компании свой прайс. Перед арендой с прайсом дадут ознакомиться заказчику. Также стоит учесть, что небольшой объем работ не требует покупки дорогостоящей техники.