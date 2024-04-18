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Как окрасить эпоксидную смолу: руководство по использованию красителей и колеровке
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Бизнес — 18 Апреля 2024, 07:34
Как окрасить эпоксидную смолу: руководство по использованию красителей и колеровке
В первоначальном виде, эпоксидная смола Eliqua, застывая, становится абсолютно прозрачным материалом с желтоватым или зеленоватым, слегка заметным тоном, и приобретает твердость пластика. Материал широко используется для создания различных декоративных вещей и поделок. Неудивительно, что для реализации творческого замысла потребуется колеровать смолу в различные оттенки. Благодаря существующим методам окрашивания смолы, можно не только придать бесцветной смеси, определенной окрас, но и сформировать переливы, контрастные переходы, имитацию текстиля, древесных волокон, камня и др., а также добавить легкое мерцание или сияющий блеск. В данном обзоре мы подробно рассмотрим основные методы окрашивания и типы колеров для эпоксидки.
Основы окрашивания эпоксидной смолы
Окрасить эпоксидку можно несколькими методами:
Если смотреть на химический состав, эпоксидка – это несколько основных элементов, при соединении которых образуется сверхпрочный, твердый материал. Поэтому, чтобы качественно красить компоненты эпоксидки, нужно применять колеры с подобными характеристиками, которые обладают высокой сцепляемостью с эпоксидным составом, при этом, сохраняют его свойства и гарантируют получение определенного цвета без искажений тона.
Выбор красителей для эпоксидной смолы
Сектор декоративного оформления постоянно развивается, представляя на рынок различные новинки. Сегодня существует огромное количество красок для эпоксидки, и модельный ряд постоянно пополняется. Среди ассортимента есть пастообразные, сухие и жидкие смеси, в том числе с эффектами блесток, сияния, флуоресцентными и люминесцентными свойствами, создающими огромное поле деятельности для реализации творческих идей.
Виды красителей
Чтобы получить желаемый художественный эффект, смолу необходимо окрасить специальными пигментами. Современные красители производятся в виде жидкости, порошка или концентрированной пасты и полностью совместимы с исходным материалом. Каждый колер имеет свои преимущества и особенности применения.
Большинство пигментов из данного списка совместимы между собой, благодаря чему открываются широкие возможности для экспериментов. Колеры можно перемешивать друг с другом, получая невероятно красивые сочетания и неповторимые фактуры, которые сделают ваше изделие уникальным.
Рекомендуемые красители
Выбирать краситель для смолы необходимо, ориентируясь на поставленные задачи. В зависимости от желаемого эффекта, тона, перехода тона и размера продукции выбирается тип колера и его объем. Обычно, для эпоксидки применяют акриловую краску. Она не выделяет неприятных запахов, не содержит вредных включений, легко распределяется по поверхности и структуре. Краски на базе акрила высыхают довольно быстро, образовывая гладкую поверхность без дефектов. В хорошем специализированном магазине консультанты всегда помогут с выбором краски, давая профессиональные консультации.
Правильная техника окрашивания
Главное правило при работе с эпоксидной смолой – соблюдение техники безопасности. Проводить работы нужно в непромокаемом защитном костюме, обязательно надевать очки, резиновые перчатки, респиратор. Помещение требует регулярного проветривания.
Чтобы покраска смолы прошла успешно, важно заранее подготовить все инструменты и материалы, и в процессе не тратить время на их поиск:
Пигментные краски и порошкообразные смеси вводят в смолу сразу, хорошо перемешивают и только потом добавляют отвердитель. Краски на основе масла и акрила добавляют к составу, в котором уже есть отвердитель. Каждый цвет нужно перемешать в отдельной емкости. При этом, тару рекомендуется выбирать прозрачной, чтобы было четко видно процесс окрашивания.
Пошаговая инструкция по окрашиванию эпоксидной смолы выглядит так:
Красители для смолы – это разновидность пластификаторов, поэтому их количество не должно превышать 10% от всего объема. При использовании порошкообразных расцветок – 5%. Важно соблюдать необходимую дозировку, для этого, удобнее всего использовать шприц с делениями.
Использование подручных средств в окрашивании смолы
Часто бывает и так, что нужного цвета для покраски не оказалось в коробке, до ближайшего магазина далеко, а закончить работу нужно срочно. В таком случае можно воспользоваться средствами, которые есть под рукой:
Важно понимать, что подобные виды красителей не отличаются высоким качеством, как специализированные и могут дать непредсказуемый результат. К примеру, синие чернила из принтера, при размешивании с отвердителем, вполне могут превратиться в грязно-розовый цвет. Чтобы получить красивый и точный желаемый тон, в идеале, нужно брать пасту или пудру того же бренда, что и смола.
Ошибки при покраске смолы и как их избежать
Подведем итоги
Краска для эпоксидной смолы позволяет делать эксклюзивные, фантастические декоративные вещи, аналогов которых не найти. Различные по типу и консистенции цвета, правильно подобранные под вид смолы и смешанные строго в соответствии с инструкцией, дают высокие результаты и позволят создавать кристальную или матовую текстуру и даже имитировать разные текстурные поверхности.
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