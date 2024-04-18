Как окрасить эпоксидную смолу: руководство по использованию красителей и колеровке

В первоначальном виде, эпоксидная смола Eliqua, застывая, становится абсолютно прозрачным материалом с желтоватым или зеленоватым, слегка заметным тоном, и приобретает твердость пластика. Материал широко используется для создания различных декоративных вещей и поделок. Неудивительно, что для реализации творческого замысла потребуется колеровать смолу в различные оттенки. Благодаря существующим методам окрашивания смолы, можно не только придать бесцветной смеси, определенной окрас, но и сформировать переливы, контрастные переходы, имитацию текстиля, древесных волокон, камня и др., а также добавить легкое мерцание или сияющий блеск. В данном обзоре мы подробно рассмотрим основные методы окрашивания и типы колеров для эпоксидки.





Основы окрашивания эпоксидной смолы

Окрасить эпоксидку можно несколькими методами:

Чтобы получить цвет без потери прозрачности. При этом, фактура исходного материала не забивается, а только приобретает задуманный оттенок. Физические свойства пигмента напрямую влияют на уровень светопропускной способности. Такой способ, преимущественно, используют для декорирования столешниц, создания ювелирных изделий и статуэток, где сквозь прозрачную смолу красиво виднеются сухоцветы, декоративные детали и т.д.

Для получения сплошного матового оттенка. Непрозрачные красители не только дают смоле цвет, но и полностью забивают ее структуру. Так получают однотонные изделия без светопропускной способности. Метод применяется для создания имитации кожи, камня и др. фактур.

Если смотреть на химический состав, эпоксидка – это несколько основных элементов, при соединении которых образуется сверхпрочный, твердый материал. Поэтому, чтобы качественно красить компоненты эпоксидки, нужно применять колеры с подобными характеристиками, которые обладают высокой сцепляемостью с эпоксидным составом, при этом, сохраняют его свойства и гарантируют получение определенного цвета без искажений тона.

Выбор красителей для эпоксидной смолы

Сектор декоративного оформления постоянно развивается, представляя на рынок различные новинки. Сегодня существует огромное количество красок для эпоксидки, и модельный ряд постоянно пополняется. Среди ассортимента есть пастообразные, сухие и жидкие смеси, в том числе с эффектами блесток, сияния, флуоресцентными и люминесцентными свойствами, создающими огромное поле деятельности для реализации творческих идей.

Виды красителей

Чтобы получить желаемый художественный эффект, смолу необходимо окрасить специальными пигментами. Современные красители производятся в виде жидкости, порошка или концентрированной пасты и полностью совместимы с исходным материалом. Каждый колер имеет свои преимущества и особенности применения.

Флуоресцентные пигменты – одни из самых насыщенных и ярких цветов, которые излучают свет под воздействием ультрафиолета. При помощи таких красок можно создавать эффектные переходы и контрасты в дизайне изделий.

Одноцветные пигментные пасты – имеют вид густой однородной консистенции, которая без каких-либо разбавлений добавляется прямо в смолу. Отличаются богатой палитрой. Насыщенность цвета напрямую зависит от количества добавленного пигмента. Для получения нового оттенка можно перемешивать пасты разных цветов.

Всплывающие пигменты – позволяют создать эффектные «живые» переливы на окрашенной или прозрачной смоле. Чтобы добиться требуемого результата, нужно строго контролировать количество красителя и равномерно его расформировать по поверхности заготовки. Лучше всего смотрятся пигменты меди, золота, серебра или бронзы.

Прозрачные тонеры – применяются тогда, когда смолу нужно оставить полностью прозрачной, слегка придав ей требуемый оттенок. Насыщенность последнего будет напрямую зависеть от концентрации тонера.

Матирующие колеры – позволяют удалить из смолы блики, придав ее поверхности некую глубину и матовость. Насыщенность цвета, при этом, не теряется – он просто становится матовым.

Красители для эпоксидной смолы с люминофором – используются когда необходимо, чтобы изделие светилось в темноте. Благодаря особому составу, пигмент накапливает свет днем, и эффектно излучает его ночью. В зависимости от химического состава, свечение может быть разных оттенков – от бирюзового до нежно-зеленого.

Пигмент с эффектом перламутра – позволяет делать на смоле загадочные и глубокие переходы, аналогичные сиянию натурального жемчуга.

Голографик – пигмент, который отвечает за формирование глубокого насыщенного цвета, мерцающего разными тонами.

Глиттеры – представляют собой мелкодисперсные блестки, придающие материалу не просто блики, а многогранный блеск.

Красители-хамелеоны – способны менять цвет смолы, в зависимости от того, как падает на ее свет.

Пигменты с эффектом металлика – обеспечивают насыщенный металлический переход.

Художественные краски – позволяют добиться нужного тона, создать эффектные переходы.

Диффузант ДФ-151 – применяется, когда продукция должна приобрести молочный оттенок с небольшим уровнем прозрачности.

Большинство пигментов из данного списка совместимы между собой, благодаря чему открываются широкие возможности для экспериментов. Колеры можно перемешивать друг с другом, получая невероятно красивые сочетания и неповторимые фактуры, которые сделают ваше изделие уникальным.

Рекомендуемые красители

Выбирать краситель для смолы необходимо, ориентируясь на поставленные задачи. В зависимости от желаемого эффекта, тона, перехода тона и размера продукции выбирается тип колера и его объем. Обычно, для эпоксидки применяют акриловую краску. Она не выделяет неприятных запахов, не содержит вредных включений, легко распределяется по поверхности и структуре. Краски на базе акрила высыхают довольно быстро, образовывая гладкую поверхность без дефектов. В хорошем специализированном магазине консультанты всегда помогут с выбором краски, давая профессиональные консультации.

Правильная техника окрашивания

Главное правило при работе с эпоксидной смолой – соблюдение техники безопасности. Проводить работы нужно в непромокаемом защитном костюме, обязательно надевать очки, резиновые перчатки, респиратор. Помещение требует регулярного проветривания.

Чтобы покраска смолы прошла успешно, важно заранее подготовить все инструменты и материалы, и в процессе не тратить время на их поиск:

стаканчики, тазики и ложки для перемешивания;

отвердитель и саму смолу;

одноразовые мерные шприцы для сверхточной дозировки красящего вещества;

цветные пигменты.

Пигментные краски и порошкообразные смеси вводят в смолу сразу, хорошо перемешивают и только потом добавляют отвердитель. Краски на основе масла и акрила добавляют к составу, в котором уже есть отвердитель. Каждый цвет нужно перемешать в отдельной емкости. При этом, тару рекомендуется выбирать прозрачной, чтобы было четко видно процесс окрашивания.

Пошаговая инструкция по окрашиванию эпоксидной смолы выглядит так:

Необходимо разлить смолу по разным емкостям. В зависимости от типа краски (внимательно изучить информацию на упаковке) выяснить комбинировать ее заблаговременно с отвердителем или нет. Добавить в каждую емкость выбранный цвет и тщательно перемешать до однородного состояния. Дать окрашенной смеси отдохнуть 15-20 минут, чтобы из нее полностью ушли пузырьки воздуха, образовавшиеся при размешивании. После этого краску можно выливать в форму для полного застывания.

Красители для смолы – это разновидность пластификаторов, поэтому их количество не должно превышать 10% от всего объема. При использовании порошкообразных расцветок – 5%. Важно соблюдать необходимую дозировку, для этого, удобнее всего использовать шприц с делениями.

Использование подручных средств в окрашивании смолы

Часто бывает и так, что нужного цвета для покраски не оказалось в коробке, до ближайшего магазина далеко, а закончить работу нужно срочно. В таком случае можно воспользоваться средствами, которые есть под рукой:

пищевые красители, завалявшиеся на кухне;

тонеры для принтера;

чернила для работы с полимерной глиной;

растолченный мел;

зеленка;

алкогольные чернила;

гелевые чернила из обычной авторучки;

втирка для декорации ногтевой пластины.

Важно понимать, что подобные виды красителей не отличаются высоким качеством, как специализированные и могут дать непредсказуемый результат. К примеру, синие чернила из принтера, при размешивании с отвердителем, вполне могут превратиться в грязно-розовый цвет. Чтобы получить красивый и точный желаемый тон, в идеале, нужно брать пасту или пудру того же бренда, что и смола.

Ошибки при покраске смолы и как их избежать

Несоблюдение пропорций смешивания цвет с эпоксидкой могут не дать желаемый тон. Расход красителей указывается на упаковке. Важно, чтобы в эпоксидную смесь не попала вода или жир, иначе смесь помутнеет и будет испорчена. Перемешивать компоненты необходимо плавно и постепенно, так как химическая реакция дает сильный нагрев, смола может испортиться. Важно, чтобы температура в помещении была не ниже 22 градусов, а влажность – не более 50%, иначе смола может терять свои свойства, плохо и долго застывать или напротив, закипать и сворачиваться. Часто ошибки возникают при послойной заливке смолы разных оттенков. Если нижний слой еще не остыл, а верхний горячий – смола закипит. Когда нижний слой слишком остыл, а верхний – горячий, будет слишком заметен переход. Чтобы избежать подобных недочетов следует соблюдать временной режим между заливкой слоев.

Подведем итоги

Краска для эпоксидной смолы позволяет делать эксклюзивные, фантастические декоративные вещи, аналогов которых не найти. Различные по типу и консистенции цвета, правильно подобранные под вид смолы и смешанные строго в соответствии с инструкцией, дают высокие результаты и позволят создавать кристальную или матовую текстуру и даже имитировать разные текстурные поверхности.