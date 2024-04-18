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Классификация яхт: основные виды и типы судов
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Бизнес — 18 Апреля 2024, 07:54
Классификация яхт: основные виды и типы судов
Современные яхты – это разные по конструктивным особенностям, размеру и типу привода суда, которые предназначены для коротких или дальних прогулок в акваториях пресных или морских вод. При выборе модели, следует определиться с ее назначением и учесть предстоящие условия эксплуатации и расходы на содержание судна. Для одних, яхта – это экстремальное катание на больших скоростях с выбросом адреналина, захватывающее участие в регатах и соревнованиях. Для других – неспешные, умиротворенные прогулки в безветренных бухтах с бокалом вина. Для третьих – единственный способ добраться или доставить груз до острова или материковой части. Есть и те, кто воспринимает яхту, как прекрасную развлекательную площадку для проведения отпуска.
В продаже можно найти как эксклюзивные, дорогие яхты для отдыха состоятельных людей, так и небольшие бюджетные парусные суда. Все они требуют затрат на периодическое обслуживание, стоянку в порту, консервацию на зимний период и др., именно поэтому многие предпочитают брать яхту напрокат. Аренда яхты недорого – лучшая идея, чтобы отдохнуть в выходной, провести отпуск или отметить знаменательную дату. В данном обзоре рассмотрим классификацию яхт: основные виды и типы судов в зависимости от предназначения.
Основные типы судов по целевому назначению
Яхты имеют широкий спектр использования – от дома для постоянного проживания, до средства передвижения, спортивного инвентаря, экскурсионного транспорта, площадки для проведения официальных переговоров, деловых встреч, длительных или однодневных круизов.
Парусные яхты
Парусные модели плавают исключительно благодаря силе ветра или могут оснащаться двигателем. Такой тип лодок, в зависимости от комплектации, используется для спортивных состязаний, гонок или семейных прогулок. Несмотря на очевидные преимущества моделей с приводом, яхты, идущие под парусами – не теряют свою популярность, создавая на борту романтическую атмосферу, обеспечивая возможность слушать природу, не искаженную шумом двигателя. Эти яхты могут:
Океанские яхты могут вмещать значительную часть снаряжения, которое позволяет команде и гостям длительное время ходить по водной глади автономно, без заезда на сушу. Эти яхты используют для экспедиций и круизов. Яхты же для плавания в около прибрежных акваториях или небольших закрытых водоемах не имеют на борту существенного запаса воды и провизии, не оснащаются каютами и предназначены для краткосрочных экскурсий.
Моторные яхты
Моторные яхты – так как они приводятся в движение мотором, могут преодолевать далекие расстояния за короткое время. В зависимости от размера и оснащения, можно прокатиться несколько часов или отплыть на лодке вокруг света. По ценам на топливо аренда и техническое обслуживание обойдется как минимум в два раза дороже проката парусной яхты.
Развлекательные и спортивные катера
Развлекательные катера – довольно обширная категория, куда входят:
Классификация по размеру и конструкции
Чтобы определить принадлежность яхты к той или иной категории, в соответствии с ее назначением, вместимостью и возможностью плавать в разных акваториях, все яхты принято классифицировать по типу их конструкции и размеру корпуса. По ширине, длине и водоизмещению яхты делятся на 5 основных видов:
По типу конструкции все яхты можно разделить на 3 основных категории:
Современные яхты – достаточно сложные, с множеством различных классификаций. Единых стандартов, учитывающих все технические параметры лодок, не существует.
Типы яхт по типу привода
В зависимости от способа передвижения, различают три типа яхт:
Конструкционные особенности
Остойчивость – один из основных критериев, влияющих на устойчивость к опрокидыванию. По особенности конструкции, яхты классифицируют на следующие виды:
Помимо этого, каждая яхта может иметь и другие конструкционные особенности, в зависимости от ее назначения, размера и пожеланий владельца.
Выбор яхты в зависимости от целей плавания
По месту плавания, яхты принято классифицировать на следующие категории:
Подведем итоги
История яхтинга началась много веков назад, сразу с развитием мореплавания и торгово-промышленных отношений. Обычные деревянные яхты постепенно трансформировались в технически продвинутые современные модели из легких, но прочных материалов, которые превратили плавание не просто в преодоление водных простор, а в настоящее искусство. Люди по всему миру покупают и арендуют различные по размеру, назначению и конструктивным особенностям яхты для отдыха, кругосветных путешествий, развлечения туристов, спорта или в качестве средства передвижения. Пройти дистанцию на моторе или под парусами – решать только Вам.
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