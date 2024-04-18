Классификация яхт: основные виды и типы судов

Современные яхты – это разные по конструктивным особенностям, размеру и типу привода суда, которые предназначены для коротких или дальних прогулок в акваториях пресных или морских вод. При выборе модели, следует определиться с ее назначением и учесть предстоящие условия эксплуатации и расходы на содержание судна. Для одних, яхта – это экстремальное катание на больших скоростях с выбросом адреналина, захватывающее участие в регатах и соревнованиях. Для других – неспешные, умиротворенные прогулки в безветренных бухтах с бокалом вина. Для третьих – единственный способ добраться или доставить груз до острова или материковой части. Есть и те, кто воспринимает яхту, как прекрасную развлекательную площадку для проведения отпуска.

В продаже можно найти как эксклюзивные, дорогие яхты для отдыха состоятельных людей, так и небольшие бюджетные парусные суда. Все они требуют затрат на периодическое обслуживание, стоянку в порту, консервацию на зимний период и др., именно поэтому многие предпочитают брать яхту напрокат. Аренда яхты недорого – лучшая идея, чтобы отдохнуть в выходной, провести отпуск или отметить знаменательную дату. В данном обзоре рассмотрим классификацию яхт: основные виды и типы судов в зависимости от предназначения.





Основные типы судов по целевому назначению

Яхты имеют широкий спектр использования – от дома для постоянного проживания, до средства передвижения, спортивного инвентаря, экскурсионного транспорта, площадки для проведения официальных переговоров, деловых встреч, длительных или однодневных круизов.

Парусные яхты

Парусные модели плавают исключительно благодаря силе ветра или могут оснащаться двигателем. Такой тип лодок, в зависимости от комплектации, используется для спортивных состязаний, гонок или семейных прогулок. Несмотря на очевидные преимущества моделей с приводом, яхты, идущие под парусами – не теряют свою популярность, создавая на борту романтическую атмосферу, обеспечивая возможность слушать природу, не искаженную шумом двигателя. Эти яхты могут:

использоваться для не долгих мероприятий вблизи берега (прогулочные и прибрежные);

создавать непревзойденный комфорт в дальних поездках (крейсерские).

Океанские яхты могут вмещать значительную часть снаряжения, которое позволяет команде и гостям длительное время ходить по водной глади автономно, без заезда на сушу. Эти яхты используют для экспедиций и круизов. Яхты же для плавания в около прибрежных акваториях или небольших закрытых водоемах не имеют на борту существенного запаса воды и провизии, не оснащаются каютами и предназначены для краткосрочных экскурсий.

Моторные яхты

Моторные яхты – так как они приводятся в движение мотором, могут преодолевать далекие расстояния за короткое время. В зависимости от размера и оснащения, можно прокатиться несколько часов или отплыть на лодке вокруг света. По ценам на топливо аренда и техническое обслуживание обойдется как минимум в два раза дороже проката парусной яхты.

Развлекательные и спортивные катера

Развлекательные катера – довольно обширная категория, куда входят:

прогулочные или чартерные яхты разной вместимости, рассчитанные на водный пикник или однодневную прогулку;

круизные – где есть все для комфорта и безопасности на протяжении длительного отдыха;

туристические или экскурсионные яхты, где на борту предусмотрено значительное количество обзорных мест;

экспедиционные – для поездок в отдаленные районы. Обладают автономностью, надежность и прочностью, предназначены для плавания в различных климатических условиях;

рыболовные яхты, где просторные палубы оборудованы различными устройствами и приспособлениями для удобной и эффективной рыбалки;

спортивные скоростные катера разрабатываются специально для участия в гонках и регатах. Они обладают максимально простой конструкцией и легким весом, что обеспечивает удобство управления и высокую скорость для конкурентной навигации.

Классификация по размеру и конструкции

Чтобы определить принадлежность яхты к той или иной категории, в соответствии с ее назначением, вместимостью и возможностью плавать в разных акваториях, все яхты принято классифицировать по типу их конструкции и размеру корпуса. По ширине, длине и водоизмещению яхты делятся на 5 основных видов:

Маломерные или мини-яхты – их длина колеблется от 3 до 7,5 метров (максимум 25 футов). Отличаются компактностью и маневренностью, используются для непродолжительных прогулок или рыбалки, недалеко от береговой линии.

Средние яхты или «круизеры» – имеют длину от 7,5 до 14 метров (по международным стандартам 25-45 футов). Характеризуются большим внутренним пространством, могут послужить для продолжительных круизов.

Полноценные яхты с длиной корпуса до 79 футов или 24 метров. Отличаются прекрасными ходовыми качествами, высоким комфортом и возможностью длительных путешествий.

Суперяхты – длина достигает от 25 до 70 метров. Характеризуются роскошным дизайном, множеством удобств (кинотеатры, бассейны, площадки для вертолетов и т.д.) и высокой скоростью.

Мегаяхты – длина превышает отметку в 70 метров. Это комфортабельные яхты, разработанные под индивидуальные требования владельца. Отличаются самым высоким уровнем роскоши и функциональности.

По типу конструкции все яхты можно разделить на 3 основных категории:

Однокорпусные – одна из наиболее востребованных форм для парусных и моторных. Такие яхты отличаются хорошей остойчивостью, плавно преодолевают небольшие волны (без ударов), выдерживают сильный боковой ветер. Двухкорпусные или катамараны – имеют два киля, расположенных параллельно друг другу. Характеризуются повышенной проходимостью мелководья, устойчивостью к опрокидыванию и большей вместимостью, если сравнивать с классическими яхтами. Многокорпусные – максимально широкие, состоящие минимум из трех корпусов, где центральный выполняет роль общей палубы. Тримараны отличаются безопасностью и устойчивостью, однако, как правило, не имеют просторной жилой зоны.

Современные яхты – достаточно сложные, с множеством различных классификаций. Единых стандартов, учитывающих все технические параметры лодок, не существует.

Типы яхт по типу привода

В зависимости от способа передвижения, различают три типа яхт:

Моторные – укомплектованы одним или несколькими двигателями внутреннего сгорания, которые и являются основной движущей силой. От мощности мотора напрямую зависит скорость и управляемость яхты. Такие яхты могут передвигаться в любом направлении, независимо от погоды и направления ветра, что делает их популярными для длительных путешествий и водных развлечений.

Парусные – в качестве движущей силы используют ветер, который воздействует на парусную оснастку. Скорость и управляемость напрямую зависит от силы и направления ветра, количества мачт и парусов, а также опыта капитана. Каркас современных парусных яхт производится из стеклопластика, поэтому они отличаются легкостью и быстроходностью (при условии попутного ветра).

Парусно-моторные – одни из наиболее популярных видов яхт, сочетающих в себе как парусную оснастку, так и традиционный двигатель. В зависимости от погодных условий, используется как сила ветра, так и мотор. Яхты такого класса отличаются автономностью, могут послужить для длительного пребывания на плаву в разных условиях.

Конструкционные особенности

Остойчивость – один из основных критериев, влияющих на устойчивость к опрокидыванию. По особенности конструкции, яхты классифицируют на следующие виды:

Килевые – остойчивость обеспечивается наличием специального плавника с балластом в нижней части каркаса (киля). Последний занижает центр тяжести яхты минимизируя вероятность опрокидывания.

Швертбот – отличаются достаточно большой шириной каркаса, а также предусматривают наличие подводного крыла (без балласта), которое повышает остойчивость. При прохождении мелководных участков шверт может подниматься.

Компромиссная яхта – сочетает в себе характеристики первых двух вариантов. На яхте имеется подъемный киль, с облегченным балластом. При прохождении отмелей, плавник можно поднять.

Помимо этого, каждая яхта может иметь и другие конструкционные особенности, в зависимости от ее назначения, размера и пожеланий владельца.

Выбор яхты в зависимости от целей плавания

По месту плавания, яхты принято классифицировать на следующие категории:

Океанские (класс А) – рассчитанные на продолжительные переходы в сложных погодных условиях (с сильными течениями, волнением более 4 метров и боковым ветром свыше 20 м/с) – по шкале Бофорта до 8 баллов.

Морские (класс В) – предназначенные также для продолжительного автономного плавания и возможности преодолевать волны до 4-х метров и ветер до 20 м/с.

Прибрежные (класс С) – могут использоваться вблизи береговой линии. Максимально допустимое волнение для до 2 метров, а скорость ветра не более 14 м/с.

Внутренние (класс D) – рассчитанные на эксплуатацию в относительно спокойных водоемах (озерах, реках, каналах и т.д.), с максимальной высотой волны до 0,5 метров и ветром до 8 м/с.

Подведем итоги

История яхтинга началась много веков назад, сразу с развитием мореплавания и торгово-промышленных отношений. Обычные деревянные яхты постепенно трансформировались в технически продвинутые современные модели из легких, но прочных материалов, которые превратили плавание не просто в преодоление водных простор, а в настоящее искусство. Люди по всему миру покупают и арендуют различные по размеру, назначению и конструктивным особенностям яхты для отдыха, кругосветных путешествий, развлечения туристов, спорта или в качестве средства передвижения. Пройти дистанцию на моторе или под парусами – решать только Вам.