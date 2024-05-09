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«Бронка Групп» - крупный диверсифицированный холдинг, инвестирующий в ключевые отрасли российской экономики

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Бизнес — 9 Мая 2024, 11:11

Петербургский многопрофильный холдинг «Бронка Групп» инвестирует в стратегические отрасли, закладывая основу для дальнейшего роста страны.

Активы компании охватывают ключевые направления: производство оборудования, текстильную промышленность, строительство и управление недвижимостью. Более того, для обеспечения устойчивости бизнеса деятельность холдинга диверсифицирована и включает в себя проекты в сфере общественного питания и индустрии моды.

Универсальный подход «Бронка Групп» позволяет гибко реагировать на вызовы времени, демонстрировать стабильность в разных экономических условиях. Ориентация на передовые разработки и цифровые решения открывает для компании новые перспективы развития, даже в периоды экономической турбулентности.

Проекты по импортозамещению оборудования для нефтегазовой отрасли

Завод «Измерон» разрабатывает и производит внутрискважинное оборудование для нефтегазовой отрасли. Компания входит в число лидеров этого сегмента рынка России и стран СНГ. Современная научно-техническая база позволяет выпускать импортозамещающую продукцию высокого качества.

В портфеле завода:

  • комплексы подземного оборудования для добычи газа и нефти;
  • пакеры и пакерные системы;
  • оборудование и инструмент для ликвидации аварий и ремонта скважин;
  • датчики давления и температуры, клапаны, пробки, центраторы и многое другое.

Разработки "Измерона" применяются крупнейшими российскими нефтегазодобывающими компаниями. Оборудование отличается повышенным ресурсом и надежностью в самых сложных условиях эксплуатации.

Получить подробную информацию о деятельности холдинга Бронка в Санкт-Петербурге можно на официальном сайте https://www.bronkagroup.ru/.

Диверсификация бизнеса в других отраслях

Одно из старейших предприятий текстильной промышленности России – Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова, выпускает швейные, вязальные и вышивальные нитки. В общероссийском производстве ниток доля комбината составляет 70 %.

В портфель «Бронка Групп» также входят:

  • Единый центр документов;
  • строительная компания «Бронка Девелопмент»;
  • проекты в сфере общественного питания и индустрии моды.

Диверсификация направлений бизнеса позволяет холдингу демонстрировать устойчивость к вызовам времени и последовательно повышать экономические показатели.

Заключение

«Бронка Групп» входит в число крупнейших многопрофильных холдингов России. Инвестиционная стратегия компании учитывает запросы времени и перспективы развития основных отраслей экономики страны.

Системный подход к управлению активами различного профиля обеспечивает синергию бизнес-направлений холдинга, что позволяет реализовывать масштабные проекты в сфере производства оборудования, текстильной промышленности, строительства недвижимости и других областей.



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