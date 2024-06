DTF-печать на текстильных изделиях для бизнеса и рекламы от компании МК ПРИНТ

DTF (Direct to Film) печать — это современная технология, которая позволяет переносить изображения непосредственно на текстильные изделия с использованием специальной пленки и чернил. Этот метод сочетает в себе преимущества других типов печати, таких как DTG (Direct to Garment) и термотрансфер, обеспечивая высокое качество изображения и долговечность нанесенного принта.

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

В вашем браузере отключен JavaScript

С места событий Информация из первых уст Информация из первых уст Все радиостанции московской области

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.