Стратегии на Андроид: Лучшие игры и советы для мобильных геймеров

Rise of Kingdoms предлагает игрокам выбор цивилизаций, каждая из которых обладает уникальными навыками и юнитами. Цель игры — развивать своё королевство, обучать войска и расширять территорию. Rise of Kingdoms отличается хорошей графикой, интересными историческими элементами и возможностью формировать альянсы с другими игроками.

