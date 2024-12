Песни на простых аккордах: идеальный выбор для начинающих гитаристов

"Let It Be" — The Beatles Аккорды: C, G, Am, F Лирическая композиция, которая быстро станет частью вашего репертуара.

"Всё идёт по плану" — Гражданская оборона Аккорды: C, G, Am, F Легендарная песня с простым гитарным аккомпанементом.

"Zombie" — The Cranberries Аккорды: Em, C, G, D Знаменитая рок-баллада с повторяющимся циклом аккордов.

"Knockin' on Heaven's Door" — Bob Dylan Аккорды: G, D, Am, C Простая и мелодичная композиция, которая прекрасно подходит для освоения ритмики.

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

В вашем браузере отключен JavaScript

С места событий Информация из первых уст Информация из первых уст Все радиостанции московской области

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.