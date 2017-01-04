Конец 2016 года отмечен проведением крупной выставкой под названием «Космос.Love». Событие проходит в крупном московском центре ARTPLAY. Выставка организована под руководством Роскосмоса и администрацией центра. На выставке представлены различные инсталляции, динамические картины и предметы привычной для всех живописи, посетителям предлагается увлекательное путешествие по космосу глазами именитых российских художников.

Алексей Зимин, молодой талантливый художник, также принял участие в выставке «Космос.Love», представив две, уже ставшие популярными в кругах поклонников его творчества, картины. Несмотря на весьма юный возраст Алексея, рядом с его работами соседствуют творения других современных деятелей культуры (Малевич, Чашник, Суетин, Татлин). Картины Алексея Зимина отличаются реализмом, объемностью изображения, в них чувствуется космическая романтика, которой пропитано полотно каждой работы. Алексей прославился благодаря тематике космоса. Картина, посвященная космосу, стала одной из первых, принесших признание критиков и одобрение публики.

На встречу с любимым художником пришли и поклонники творчества Алексея. После всех мероприятий он с удовольствием фотографировался с ними. Но и на этом не окончились сюрпризы для фанатов живописного космоса – Алексей подписал для всех желающих постеры с изображением своей картины, подарив частичку своего мира. Общение с поклонниками и творчеством других деятелей искусства, возможно, принесет вдохновение Алексею Зимину, а вместе с ним, новые работы для современной российской живописи.

Живопись о звездах не стала единственным направлением, в котором работает молодой художник. Картины Алексея Зимина охватывают множество сфер жизни и направлений живописи, он старается испытать себя во всех известных амплуа, а также создает новые направления, привнося в устоявшуюся реальность искусства новые ноты. Искусство для Алексея – средство передачи его взгляда на мир через живопись. Иногда его работы выглядят странно и интригующе, иногда – реалистично и живо.

Художнику удается то, о чем иные деятели искусства могли лишь мечтать в молодом возрасте. Он стал популярным художником не только при жизни, но и еще не окончив университета. Алексей регулярно продает некоторые из своих работ, и те пользуются небывалым спросом у ценителей искусства.

В данный момент Алексей Зимин проходит обучение сразу в двух университетах столицы, ведет обычную для молодого человека жизнь и успевает сочетать такой бурный график с любовью к искусству, создавая новые работы, придумывая свежие идеи в живописи.