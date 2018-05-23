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26 мая литературная викторина пройдет на Библиопикнике в Королеве
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Культура — 23 Мая 2018, 11:15
Как информируется на странице Молодежного культурного сообщества в соцсети «ВКонтакте», 26 мая в Королеве у мемориала Славы состоится традиционный Библиопикник, участников мероприятия ожидает литературная викторина.
В 14:00 библиопикник начнется на канале у Мемориала Славы.
Организаторами Библиопикника выступают Молодежное культурное сообщество и гипермаркет «Глобус». Библиопикник – это молодежное мероприятие с акцентом на самообразование, чтение и интеллектуальное развитие.
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