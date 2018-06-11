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Показали на музыкальном фестивале в Клину специальную версию спектакля «Чайковский»
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Культура — 11 Июня 2018, 16:01
Как сказано в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой, впервые в международном фестивале Петра Чайковского в подмосковном Клину принял участие Московский театр имени Ермоловой, он показал спектакль, который поставлен по письмам и дневникам композитора.
Как говорит Меньшикова, для участия в фестивале был переработан практически весь спектакль, потому что есть пьесы, которые не предназначены для open air.
Артист театра Сергей Кемпо написал композицию по письмам и дневникам композитора специально для данного проекта.
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