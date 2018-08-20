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Более 105 тыс званий лауреатов искусств завоевали учащиеся Подмосковья в 2018 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 20 Августа 2018, 20:18
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области, учащиеся детских школ искусств и колледжей искусств Подмосковья традиционно участвуют в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня, в первом полугодии 2018 года они завоевали 105 000 титулов лауреатов в различных состязаниях.
Ежегодно проводит общероссийский конкурс «Молодые дарования России» и всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и искусства министерство культуры РФ среди учащихся детских школ искусств и студентов государственных профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 13 до 19 лет из всех регионов страны. Конкурсы направлены на сохранение и развитие системы художественного образования в РФ, выявление и поддержку молодых дарований. В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства, музыканты, артисты, певцы.
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