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Шекспировского «Макбета» покажут в московском театре имени Ермоловой в октябре
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Культура — 23 Августа 2018, 10:51
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, театр имени М. Н. Ермоловой готов к открытию 93-го сезона, в котором представит яркие премьеры, новых актеров и интересные проекты, в том числе в октябре зрители увидят «Макбета» Уильяма Шекспира.
18 сентября откроется новый сезон спектаклем Олега Меньшикова «Оркестр мечты. Медь», который с успехом идет на основной сцене театра уже седьмой год.
Худрук выступит в качестве режиссера постановки, а также сыграет главную роль. Пока нет точной даты премьеры .
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