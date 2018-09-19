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Почти 90 мероприятий проведут в сфере художественного образования Подмосковья в 2019 году
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 19 Сентября 2018, 21:43
Информируется в сообщении пресс-службы ведомства, министерство культуры Московской области на заседании коллегии представило перечень творческих мероприятий в сфере художественного образования на 2019 год, всего запланировано около девяноста мероприятий различного уровня, на заседании также обсуждались другие вопросы.
Состоялось совместное заседание коллегии министерства культуры Московской области и общественного совета при Минкультуры в Подмосковье.
По словам исполняющей обязанностей министра культуры Московской области Оксана Косарева, при отборе мероприятий особое внимание уделялось качеству их проведения, а также информационному сопровождению, оформлению документации, формированию жюри, четкому графику выступлений, положительной истории мероприятия на протяжении нескольких лет, расширяющейся географии участников.
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