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В усадьбе Подольска проведут арт‑марафон по психологическим направлениям 3 ноября
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Культура — 8 Октября 2018, 19:17
Как информируется на сайте содружества психологов городского округа, что жители Подольска 03.11.2018 года смогут познакомиться с различными терапевтическими направлениями психологии на бесплатном арт-марафоне в усадьбе «Ивановское».
3 ноября 2018 года в усадьбе «Ивановское» Подольска пройдет психологический арт-марафон, где все желающие смогут бесплатно познакомиться с большим количеством арт-терапевтических направлений психологии сразу за один день. Мероприятие проводит содружество психологов Подольска. В рамках программы участники смогут рисовать, петь, танцевать, играть и творить разнообразными способами, корректируя, исправляя, добавляя в жизнь радость и набираясь ресурсов.
Кроме того на мероприятии будет установлена специальная площадка для детей. Посетить программу смогут все желающие бесплатно в 11:00 по адресу: улица Парковая, дом 1.
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