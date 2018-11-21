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Праздничный концерт проведут в ДК Красногорска 23 ноября в честь Дня матери
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Культура — 21 Ноября 2018, 15:27
Как сказано на официальном сайте ДК, во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска 23 ноября проведут праздничный концерт, который посвящен Международному дню матери.
В сообщении сказано, - «В этот день (23 ноября – ред.) с творческими номерами выступят коллективы ДК «Подмосковье». Для зрителей прозвучат трогательные стихи, красивые и веселые песни, а маленькие танцоры покажут свои самые интересные номера» .
Перед началом концерта в белом фойе Дворца культуры проведут открытый урок по изобразительному искусству и мастер-класс по прикладному творчеству.
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