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В селе Красногорска с 16 по 19 января святки отметят мастер‑классами и концертом
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Культура — 15 Января 2019, 12:07
Как информируется на официальном сайте администрации муниципалитета, что в селе Петрово-Дальнее Красногорска в рамках фестиваля «Зимние святки» проведут концерт, мастер-классы по хореографии и пению. Перечисленные мероприятия будут проходить с 16 по 19 января во Дворце культуры «Луч».
Отмечается, что с 16 по 19 января ДК «Луч» приглашает всех гостей и жителей округа на фольклорный фестиваль «Зимние святки». Согласно программе, 16 января с 10:45 до 12:15 пройдут мастер-классы по зимним святочным песням, а 17 января с 14:00 до 17:00 – мастер-классы по народной хореографии.
Мастер-классы будут проводить творческие коллективы клуба «Крапива», «Антоновские вечерки», «Яблоня», «Слобода», «Театр на трех стульях».
19 января в 14:00 начнется гала-концерт участников фестиваля. Вход на все мероприятия свободный.
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