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Подмосковных театралов в этом году ждут карнавал и рок‑опера
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 10 Апреля 2019, 10:53
Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева сообщила о том, какие театральные фестивали и представления состоятся в Подмосковье в текущем году, который объявлен в России Годом театра.
Отмечается, что 7 июня в Горках Ленинских откроется фестиваль «Фабрика Станиславского», худруком которого является народный артист России Сергей Безруков, а также состоится презентация рок-оперы «Капитанская дочка».
Также летом обязательно состоится «Опера у стен монастыря», а ближе к осени – спектакль «Сон в летнюю ночь». В данном случае под площадку планируется задействовать знаменитый храм в Дубровицах. Кроме того, жителей Подмосковья ждут муниципальные фестивали, театральный форум и гастрольные показы.
В Подмосковье насчитывается 22 муниципальных театра и пять театров областного подчинения: Московский губернский театр, Московский областной ТЮЗ, Ногинский театр драмы и комедии, театр «Русский балет» и Театр кукол.
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