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Детский вокальный ансамбль Подольска получил Гран‑при на международном конкурсе в Москве
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Культура — 18 Ноября 2019, 11:19
Как информируется в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте», что детский вокальный ансамбль «Смородина» из Подольска завоевал Гран-при на международном конкурс-фестивале в Москве.
Отмечается, что в Москве 17 ноября состоялся международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Единство России», который проходил при поддержке генерального совета партии «Единая Россия», Госдумы РФ, Государственного российского Дома народного творчества Минкультуры РФ, министерства культуры РФ, Мосгордумы, Московской государственной академической филармонии.
Городской округ Подольск представил на конкурсе народный коллектив «Хор русской песни «Родники» и детский вокальный ансамбль «Смородина» Дома культуры «Металлург». По результатам конкурса хор стал лауреатом I степени и лауреатом II степени, а ансамбль «Смородина» стал обладателем Гран-при и лауреатом I степени.
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