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Концерт бардов состоится в Люберцах 28 декабря
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Культура — 23 Декабря 2019, 12:17
Как информируется в Instagram-аккаунте библиотеки имени Сергея Есенина городского округа Люберцы, что в подмосковных Люберцах 28 декабря состоится бесплатное выступление бардов из Москвы и Подмосковья.
Отмечается, что 28 декабря Центральная библиотека имени Сергея Есенина и клуб авторской песни «Кап-кап» приглашает всех желающих на «Новогодний песенный снегопад». Будут выступать барды из Москвы и Московской области.
Мероприятие пройдет в библиотеке с 14:00 до 21:00. Гостей ждет угощение, авторские сувениры и хорошее настроение. Вход на концерт свободный.
Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом 5А. Задать вопросы можно по телефону: 8 (495) 554-51-58.
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