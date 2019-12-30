30декабря 2019
понедельник
|
Кинофильм о подвиге Подольских курсантов покажут в 80 странах мира в 2020 году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Культура — 30 Декабря 2019, 11:43
Как информируется в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте», что фильм о подвиге Подольских курсантов во время Великой Отечественной войны покажут в 80 странах мира, премьера картины состоится 8 мая 2020 года.
Отмечается, что военно-исторический фильм «Подольские курсанты», который снимали в Калужской области и в Подольске, покажут в 80 странах мира. Международная премьера состоится 8 мая 2020 года.
Фильм снимался непосредственно на месте боев и задуман как исторически достоверная лента. Это художественный рассказ о реальных событиях и боях, настоящих историях героев – Подольских курсантов и их командиров.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры