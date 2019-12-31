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Новогодний концерт Игоря Бутмана пройдет в Красногорске во вторник
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Культура — 31 Декабря 2019, 11:15
Как информирует пресс-служба организаторов мероприятия, что на сцене Crocus City Hall в Красногорске 31 декабря 2019 года состоится новогодний концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.
«Один из лучших биг-бэндов мира и его бессменный руководитель совместно с потрясающими вокалистками из США, Лорин Талезе и Фантини, исполнят известные новогодние хиты, знаменитые джазовые шедевры и уже полюбившиеся публике авторские композиции маэстро.
За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.
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