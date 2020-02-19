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«Активные граждане» выбрали площадки для празднования Масленицы в трех районах Москвы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 19 Февраля 2020, 09:59
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, жители трех столичных районов в рамках голосования в «Активном гражданине» выбрали площадки для празднования Масленицы.
Кроме того, в «Активном гражданине» прошли и другие районные голосования. Так, жители Кузьминок выбрали мастер-классы, которые необходимо включить в районную программу празднования Масленицы. Мастер-классы по выпечке блинов поддержали 35,8% голосовавших, уроки по росписи выбрали 17,9%, занятия для желающих смастерить игрушку из лыка выбрали 16,2%, а выжигание по дереву и резьба по дереву набрали 10,5% и 10,4% соответственно.
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