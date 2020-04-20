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Подмосковный «Новый Иерусалим» вошел в тройку лучших музеев России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 20 Апреля 2020, 11:12
Как сказано в сообщении пресс-службы компании, туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг лучших музеев и центров современного искусства в России, в тройку лидеров вошел истринский музей «Новый Иерусалим».
Первое место занял столичный музей современного искусства «Гараж», второе место присудили «Московскому музею современного искусства», а третье место занял истринский музей «Новый Иерусалим».
Также в список ведущих музеев страны вошли музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске, «Ельцин Центр» в Екатеринбурге, «Государственный центр современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде, музей современного искусства «Дом муз» в Ярославле, «Галерея современного искусства В. Бронштейна» в Иркутске и «Новгородский центр современного искусства» в Великом Новгороде.
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