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Онлайн‑марафон «Отметим день рождения Чайковского вместе» пройдет в Подмосковье 7 мая
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 5 Мая 2020, 12:04
Как информируется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона, 7 мая в Московской области состоится онлайн-марафон «Отметим день рождения Чайковского вместе», посвященный 180-летию композитора.
Онлайн-марафон организован правительством Московской области совместно с музеем-заповедником Чайковского в Клину.
Данный марафон поддержал Большой театр в нашей стране. В рамках акции выступят и одаренные дети Подмосковья, получившие в 2019 году грант губернатора Московской области. В ноябре 2019 года они выступили вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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