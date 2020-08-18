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Фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Подмосковье 22–23 августа
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Культура — 18 Августа 2020, 12:06
Как сказано в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области, VI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет 22-23 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские», билеты пока еще можно купить.
«Для нас «Джазовые сезоны» – фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи, деревьев, усадьба Морозова, создает не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай», – сообщил руководитель фестиваля, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.
22 августа, в субботу, на сцену выйдут Игорь Бутман, Лариса Долина и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Plank’s’Tone, Joander Santos Quartet, Carlos Hechevarria и Jazz Park.
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