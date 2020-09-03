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Национальный историко‑культурный парк планируют создать в Солнечногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 3 Сентября 2020, 14:34
Территорию усадьбы Шахматово в Солнечногорске и четырех экологических троп рядом с ней планируют превратить в национальный историко-культурный парк, рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.
Он отметил , что вблизи усадьбы Шахматово существуют экотропы «Дорога к Прекрасной Даме», «По следам древних славян», «С Блоком в Церковном лесу» и «Тропой Блока и Менделеева».
«Совместный проект сотрудников музея (музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока – ред.) и министерства экологии и природопользования Подмосковья направлен на то, чтобы соединить их (экотропы - ред.) и превратить заповедник в национальный историко-культурный парк», - сообщил собеседник агентства.
По его словам, ранее экотропы связали усадьбы Боблово, Шахматово и музейный комплекс усадьбы капитана Тараканова.
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