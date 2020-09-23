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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» открывается в среду в Истре
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Культура — 23 Сентября 2020, 09:27
Фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» с участием звезд мировой классической сцены открывается в среду в музее «Новый Иерусалим» в подмосковном городском округе Истра, информируется на сайте музея.
Фестиваль пройдет в третий раз. В этом году его приурочили к 100-летию музея «Новый Иерусалим». Мероприятие стартует параллельно с открытием большой выставки уникальных предметов из подмосковных усадеб.
«Каждый из наших вечерних open-air концертов будет представлять собой единое и многогранное аудиовизуальное произведение, в котором блестящее живое исполнение сольется с бессмертной классикой, живописью, скульптурой, архитектурой», – сообщил президент фестиваля, композитор Максим Дунаевский.
Концерты проведут в круглом уличном музейном атриуме с 3D-проекциями. Помимо аудиовизуальных выступлений, состоятся два камерных концерта в зале музея.
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