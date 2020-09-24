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Юриспруденция или музыка: подкаст «Путь‑дорога» рассказал о жизни Чайковского в Клину
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Культура — 24 Сентября 2020, 09:52
Музыка Чайковского – одна из самых часто исполняемых в мире. Но будущий автор знаменитых симфоний, балетов и опер мог выбрать далекую от музыки стезю и стать юристом. О кардинальной смене профессии и других интересных фактах из жизни Петра Ильича можно узнать в подкасте «Путь-дорога».
В новом выпуске подкаста ведущие Герман Иванов и Лена Твердая отправляются в музей-заповедник Чайковского в подмосковном Клину и выясняют, почему Чайковский стеснялся дирижировать, на что композитор-аскет тратил деньги и кто в настоящие время играет на рояле Петра Ильича. Также слушатели узнают, как можно «посидеть» на музыке и «подержать» ее в руках.
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