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Призраки усадьбы и детство Пушкина: подкаст «Путь‑дорога» расскажет о Вяземах и Захарове
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Культура — 15 Октября 2020, 10:29
Усадьбы Вяземы и Захарово в Одинцовском округе считаются поэтической родиной Александра Пушкина. В этих местах он провел детство. Описание усадеб можно встретить в творчестве поэта. Имение Вяземы также фигурирует в ключевых моментах истории России: Смутного времени, петровской эпохи, Отечественной войны 1812 года. Об интересных событиях, которые связаны с усадьбами, можно узнать в подкасте «Путь-дорога».
В новом выпуске ведущие Герман Иванов и Лена Твердая рассказывают, за что освистали театральную постановку Пушкина, как выглядит оружие древнеславянских гопников, как вызвать пиковую даму в усадьбе, как вышло, что Кутузов и Наполеон ночевали на одном диване, а также - что такое социальная сеть XIX века.
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