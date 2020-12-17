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РИАМО обновило карту зимнего отдыха «Зима в Подмосковье»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 17 Декабря 2020, 11:24
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) обновило спецпроект, который посвящен туристическому проекту регионального правительства «Зима в Подмосковье».
На странице спецпроекта актуализировали информацию об интересных туристических объектах в Московской области и стоимости зимних развлечений.
РИАМО запустило спецпроект «Зима в Подмосковье» в 2018 году. Это путеводитель по наиболее популярным у туристов городам и объектам в Московской области. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах, основных достопримечательностях, точках для фотосессий. В настоящее время на карту нанесена информация о 30 городах и туристических объектах Подмосковья.
Также пользователям доступны варианты, как добраться до города и где можно остановиться. Контактная информация указана не только для отелей и ресторанов, однако и для достопримечательностей.
«Зима в Подмосковье» также рассказывает, что привезти из поездки и где приобрести сувениры, как хорошо провести время в Московской области всей семьей.
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