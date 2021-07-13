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Проверки музеев Подмосковья перевели в цифровой формат
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 13 Июля 2021, 14:06
Деятельность подмосковных музеев начали проверять с помощью мобильных приложений, информирует пресс-служба министерства культуры региона.
Специальную систему проведения плановых и внеплановых проверок, а также программы для дистанционного контроля разработали специалисты министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Новые мобильные приложения помогают оперативно реагировать на возможность утраты музейных предметов, которые включены в Музейный фонд РФ.
Система работает во всех музеях региона с 2021 года. С их помощью уже провели плановые проверки фонда в краеведческом музее города Железнодорожный и Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее.
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