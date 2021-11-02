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Спектакль «Квадратура круга» пройдет в театре Щелкова 5 и 6 ноября
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Культура — 2 Ноября 2021, 12:47
5 и 6 ноября в Щелковском драматическом театре состоится спектакль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева, информируется на сайте ТКЦ «Щелковский театр».
Действие спектакля-комедии происходит в 1920-х годах, в центре сюжета две молодые супружеские пары, которые вынуждены жить на одной жилплощади.
5 ноября сеанс пройдет в 19:00, 6 ноября - в 18:00. Во время спектакля зрителям необходимо соблюдать масочный режим. Возрастное ограничение 16+
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