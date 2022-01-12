12января 2022
среда
|
Учреждения культуры с кинозалами в Подмосковье можно посмотреть на карте
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Культура — 12 Января 2022, 13:07
Организации кинопоказа Московской области теперь можно посмотреть на интерактивной карте, которая опубликована на официальном портале правительства Подмосковья.
На карте размещены учреждения культуры, оснащенные современными кинозалами. Для каждой точки указаны адрес и ссылка на сайт организации.
В Московской области действуют 32 учреждения культуры с кинозалами. В 16 организациях кинозалы переоснастили на средства субсидий. Средства были получены по итогам конкурса, который проводил Фонд кино. Репертуар кинотеатров после переоснащения должен не менее чем наполовину состоять из российских картин.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -15 -17
ночью -16 -18 утром -16 -18
Котировки
Партнеры