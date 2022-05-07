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Почти 75 тыс человек посетили выставку «Азбука шедевра» в подмосковном «Новом Иерусалиме»
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Культура — 7 Мая 2022, 13:32
Выставку «Азбука шедевра» в музее «Новый Иерусалим» городского округа Истра посетили почти 75 тыс. человек, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
В экспозиции выставки представлено более 120 работ русских художников Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Казимира Малевича и других живописцев. Выставка продлится до 19 июня.
«Рекомендую посетить и постоянную экспозицию, а также успеть на выставку «Французский вкус князей Юсуповых» — крупнейшее частное собрание французской живописи», – отметила Каклюгина в своем Telegram-канале.
Открытие выставки стало одним из ключевых мероприятий проекта «Зима в Подмосковье». Картины, представленные в экспозиции, объединены буквами русского алфавита. Каждая из них дает начало слову, вокруг которого выстраивается повествование.
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