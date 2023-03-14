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Концерты в рамках проекта «Подмосковный АРТ-визит» пройдут в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 14 Марта 2023, 21:49
В городских округах Наро-Фоминский, Шатура и Фрязино пройдут концерты в рамках проекта «Подмосковный АРТ-визит», информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«17–19 марта в рамках проекта "Подмосковный АРТ-визит" любительские коллективы муниципальных образований региона выступят в трех городских округах. 17 марта в Доме культуры "Мечта" поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа состоится концерт образцового коллектива «Детская эстрадная студия "Нейна" Одинцовского городского округа (начало в 14.00). Студия основана в 2005 году на базе учреждения культуры и спорта "Максимум". В ней более 70 детей обучаются эстрадному вокалу, хореографии, актерскому мастерству, сольфеджио. В 2022 году коллективу присвоено звание "Образцовый". 18 марта в Петровском Доме культуры городского округа Шатура народный коллектив "Ансамбль "Русь" Орехово-Зуевского городского округа представит программу "Пусть звучит русская песня" (начало в 17.00)» - говорится в сообщении.
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