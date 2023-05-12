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Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» продолжается в Подмосковье
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Культура — 12 Мая 2023, 12:57
Первый областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» продолжается, художественным руководителем масштабного проекта и главным членом жюри является хореограф, заслуженный артист России Егор Дружинин, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Тринадцатого мая конкурс продолжится в Егорьевске, Коломне и Кашире. 14 мая – в Сергиевом Посаде, Пушкине, Королеве и Мытищах», - говорится в сообщении.
После выступления участников в конкурсном отборе, зрителей ждет концертная программа в исполнении профессиональных танцевальных коллективов и мастер-классы от одних из лучших хореографов России.
Проект «Город танцует в парках» дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Московской области. Возраст участников — от 12 до 35 лет, состав — от 2 до 25 человек.
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