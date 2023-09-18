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VI гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» пройдет в усадьбе «Мураново»
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Культура — 18 Сентября 2023, 14:36
День культурных и гастрономических впечатлений ждет гостей музея-заповедника «Усадьба «Мураново» 30 сентября, где состоится VI гастрономический фестиваль «Аксаковская уха», приуроченный ко Дню рождения известного писателя, заядлого любителя рыбной ловли, автора книги «Записки об уженье рыбы» Сергея Аксакова, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«С владельцами усадьбы Аксакова связывало родство и крепкая дружба. Он любил ловить рыбу в местной реке Талице, которая живописно разливалась запрудой под тремя мурановскими холмами. Тогда здесь водились судаки, которых Аксаков называл "постной говядиной". Из свежей рыбы на открытом воздухе варилась уха. Именно эту традицию в наши дни возрождают в Муранове, отмечают организаторы», - говорится в сообщении.
Главным событием фестиваля станет знакомство с секретами приготовления национальных рыбных супов разных стран. На протяжении всего дня гостей праздника ждет гастрономическая ярмарка с дегустацией рыбных супов. Попробовать уху по-царски, финскую уху лохикейтто, буайябез «А-ля Волга» или знаменитую аксаковскую уху с секретными ингредиентами смогут все желающие.
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