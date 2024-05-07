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Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль Сабантуй-2024
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 7 Мая 2024, 10:33
Пятнадцатого июня в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах пройдет мультикультурный семейный фестиваль Сабантуй-2024, который объединит более 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья и Центрального федерального округа. Сабантуй внесен в список шедевров культурного наследия Юнеско. В этом году он отмечается более чем в 250 городах мира, передает пресс-служба организатора.
«Это традиционное мероприятие, которое проходит в разных городах Подмосковья с 2001 года. Последние 2 года фестиваль стал семейным, организаторы стараются продумать программу так, чтобы гости всех возрастов могли найти активности по душе. Участники познакомятся с культурой и традициями тюркских народов, увидят и продегустируют национальные блюда, поучаствуют в творческих мастер-классах, спортивных состязаниях и многих других активностях. На территории Московской области действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации. Мы очень ценим такие теплые встречи, которые позволяют оставаться на связи, знакомят наших детей и молодежь с обычаями разных народов и религий и помогают укреплять дружеские межнациональные отношения в регионе», — сказала Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
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