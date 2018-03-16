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В Балашихе опробовали новые технологии печати материалов ЕГЭ

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Наука и образование — 16 Марта 2018, 11:41

Как говорится на официальной странице управления по образованию городского округа в Instagram., в подмосковной Балашихе опробовали новые технологии печати и сканирования экзаменационных материалов единого государственного экзамена. В апробации участвовали одиннадцатиклассники, которые зарегистрированны на сдачу математики профильного уровня.

В 13 пунктах прошли процедуру ЕГЭ по новой технологии в общей сложности более 1 200 школьников Балашихи.

Все пункты проведения экзаменов  Московской области при проведении ЕГЭ в 2018 году перейдут на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. На местах будет проводиться сканирование бланков регистрации и бланков ответов, а также их передача в электронном виде в региональный центр обработки информации.

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