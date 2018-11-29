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В школе в Раменском не прекращали уроки из‑за отключения отопления
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Наука и образование — 29 Ноября 2018, 12:46
Как рассказал РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства образования Московской области, уроки в школе в Раменском, где отключали отопление, не прекращались, температура в пределах нормы.
28 ноября авария на теплосетях в Раменском районе произошла поздно вечером . В зону отключения попали четырнадцать жилых многоквартирных домов разной этажности, с численностью населения 4500 человек, из них 750 детей, а также Островецкая средняя школа.
Ранее в четверг представитель пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области проинформировал, что теплоснабжение в муниципалитете восстановлено в полном объеме, восстановительные работы завершены.
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