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Примерно 100 человек поучаствовали в лыжной гонке в Жуковском
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Спорт — 26 Февраля 2018, 16:52
Среди спортсменов-любителей в городском парке Жуковского были проведены открытые соревнования по лыжным гонкам «Жуковский праздник лыж». Программа содержала в себе бег на лыжах и масс-старт на дистанции один и три километра, стиль был свободный.
В парке подмосковного Жуковского, прошли мероприятие по лыжным гонкам, в котором приняли участие около 100 лыжников-любителей, так говорится в группе местного отделения партии «Единая Россия» в Жуковском в соцсети «ВКонтакте».
Юрий Прохоров, также принявший участие в соревнованиях, сказал, что данные соревнования являются прекрасной возможностью активно и с пользой для здоровья провести день. Также он сообщил что в соревнованиях приняли участие примерно 100 человек.
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