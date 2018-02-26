Примерно 100 человек поучаствовали в лыжной гонке в Жуковском

Среди спортсменов-любителей в городском парке Жуковского были проведены открытые соревнования по лыжным гонкам «Жуковский праздник лыж». Программа содержала в себе бег на лыжах и масс-старт на дистанции один и три километра, стиль был свободный.

В парке подмосковного Жуковского, прошли мероприятие по лыжным гонкам, в котором приняли участие около 100 лыжников-любителей, так говорится в группе местного отделения партии «Единая Россия» в Жуковском в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Прохоров, также принявший участие в соревнованиях, сказал, что данные соревнования являются прекрасной возможностью активно и с пользой для здоровья провести день. Также он сообщил что в соревнованиях приняли участие примерно 100 человек.