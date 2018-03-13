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Лидеров и аутсайдеров рейтинга муниципалитетов по развитию спорта назвали в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 13 Марта 2018, 12:38
Как информировал на заседании регионального правительства во вторник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, Домодедово, Королев и Мытищи стали лидерами подмосковного рейтинга муниципалитетов по развитию спортивной инфраструктуры, в аутсайдерах оказались Дубна, Ликино-Дулево и Шатура.
Также он сообщил, что для создания спортивной инфраструктуры территории-лидеры активно привлекают инвесторов.
Ранее Терюшков говорил о том, что в Подмосковье набирает популярность женский хоккей: с 2013 года число девушек, которые занимаются этим видом спорта, выросло в четыре раза, со 100 до 400 человек
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