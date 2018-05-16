20мая 2018
воскресенье
|
К эстафете «Бег мира» в июне смогут присоединиться жители Московского региона
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 16 Мая 2018, 12:00
Как информируется на сайте проекта, в июне 2018 года в нашей стране состоится факельная эстафета «Бег мира», маршрут Западной ветки эстафеты пройдет через Подмосковье и Москву.
Участники эстафеты будут пробегать, в частности, через Шатуру и Воскресенск, затем они доберутся до столицы. На тот момент бегуны преодолеют 3498 километров пути. После столицы участники отправятся в Коломну, Луховицы, Зарайск и Серебряные Пруды.
Общая длина маршрутов эстафеты по России составит 15 000 километров.
Кроме нашей страны, в 2018 году забег пройдет в странах Европы, Китае, Казахстане, США, Канаде, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии, Новой Зеландии Аргентине и странах Африки.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
утром +11 +13 днем +13 +15
Котировки
Партнеры