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К эстафете «Бег мира» в июне смогут присоединиться жители Московского региона

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Спорт — 16 Мая 2018, 12:00

Как информируется  на сайте проекта, в июне 2018 года в нашей стране состоится факельная эстафета «Бег мира», маршрут Западной ветки эстафеты пройдет через Подмосковье и Москву.

Участники эстафеты будут пробегать, в частности, через Шатуру и Воскресенск, затем они доберутся до столицы. На тот момент бегуны преодолеют 3498 километров пути. После столицы участники отправятся в Коломну, Луховицы, Зарайск и Серебряные Пруды.

Общая длина маршрутов эстафеты по России составит 15 000 километров.

Кроме нашей страны, в 2018 году забег пройдет в странах Европы, Китае, Казахстане, США, Канаде, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии, Новой Зеландии Аргентине и странах Африки.

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