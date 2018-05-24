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Открылась регистрация на пробег в честь Дня России в Балашихе
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Спорт — 24 Мая 2018, 11:07
Как написано на странице клуба любителей бега «Авега» в соцсети «ВКонтакте», 12 июня в подмосковной Балашихе пройдет пробег в честь Дня России, регистрация уже началась.
Предварительная регистрация на пробег обязательна, она продлится до 10 июня. Регистрация на месте и выдача стартовых номеров будет производиться 9:00 до 9:50 в день пробега .
Участники будут бежать в течение одного часа,а победитель в своей возрастной категории определяется наибольшим расстоянием, преодоленным за это время.
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